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JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Bukan Bek Sembarangan, Rekrutan Baru Persija Jakarta Pernah Jadi Juara Dunia

Selasa, 14 Juli 2026 – 12:55 WIB
Bukan Bek Sembarangan, Rekrutan Baru Persija Jakarta Pernah Jadi Juara Dunia - JPNN.COM
Radovan Pankov resmi diperkenalkan sebagai pemain baru Persija Jakarta. Foto: Persija.

jpnn.com - Persija Jakarta menambah amunisi berkelas untuk mengawal lini belakang pada musim 2026/27.

Macan Kemayoran resmi mengamankan tanda tangan bek asal Serbia Radovan Pankov yang datang membawa segudang pengalaman dari kompetisi Eropa hingga level internasional.

Pemain berusia 30 tahun itu dikontrak selama dua musim. Kehadirannya diharapkan mampu menghadirkan stabilitas sekaligus meningkatkan daya saing pertahanan Persija.

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Sebelum berlabuh ke Indonesia, Pankov membangun karier di sejumlah klub Eropa. Dia pernah membela FK Vojvodina, Ural Yekaterinburg, Radnicki Nis, AEK Larnaca, Red Star Belgrade, Cukaricki, hingga Legia Warszawa.

Salah satu pencapaian terbesar Pankov terjadi pada 2015 saat ikut mengantar Timnas Serbia menjuarai Piala Dunia U-20. Pengalaman tersebut menjadi bekal penting yang membentuk karakter serta mental bertandingnya hingga saat ini.

Bek bertinggi badan 188 sentimeter itu mengaku tidak sabar memulai perjalanan bersama Persija. Dia datang dengan tekad memberikan kontribusi maksimal demi membantu Macan Kemayoran memenuhi target pada musim depan.

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"Bergabung dengan Persija memberi saya tantangan baru yang sangat menarik."

"Saya ingin memberikan seluruh kemampuan yang saya miliki, berjuang di setiap pertandingan, dan membantu tim mencapai target yang sudah ditetapkan," ujarnya.

Persija Jakarta menambah amunisi berkelas untuk mengawal lini belakang pada musim 2026/27.

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TAGS   Persija  Persija Jakarta  Radovan Pankov  Radovan Pankov Persija  Bursa Transfer 
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