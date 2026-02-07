Bukan Cedera, Ini Alasan Maarten Paes Gagal Debut Bersama Ajax

jpnn.com - Kesempatan Maarten Paes menjalani laga perdana bersama Ajax Amsterdam harus tertunda.

Kiper Timnas Indonesia itu belum bisa diturunkan saat Ajax menghadapi AZ Alkmaar pada pekan ke-22 Eredivisie di Stadion AFAS, Minggu (8/2/2026) malam.

Kendala administratif menjadi penyebab utama absennya Paes.

Mantan penggawa FC Dallas tersebut masih menunggu rampungnya izin kerja di Belanda.

Situasi serupa juga dialami rekrutan anyar Ajax lainnya, Maher Carrizo.

Kedua pemain tersebut belum mendapat lampu hijau untuk tampil bersama tim utama pada akhir pekan ini.

"Maarten Paes dan Maher Carrizo belum dapat dimainkan ketika Ajax menghadapi AZ karena status izin kerja mereka masih belum rampung," tulis media Belanda AD.

Di sisi lain, Ajax sebenarnya sudah bisa mendaftarkan Oleksandr Zinchenko.