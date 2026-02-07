Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Bukan Cedera, Ini Alasan Maarten Paes Gagal Debut Bersama Ajax

Sabtu, 07 Februari 2026 – 08:53 WIB
Maarten Paes diperkenalkan sebagai pemain baru Ajax Amsterdam. Foto: Ajax.nl.

jpnn.com - Kesempatan Maarten Paes menjalani laga perdana bersama Ajax Amsterdam harus tertunda.

Kiper Timnas Indonesia itu belum bisa diturunkan saat Ajax menghadapi AZ Alkmaar pada pekan ke-22 Eredivisie di Stadion AFAS, Minggu (8/2/2026) malam.

Kendala administratif menjadi penyebab utama absennya Paes.

Mantan penggawa FC Dallas tersebut masih menunggu rampungnya izin kerja di Belanda.

Situasi serupa juga dialami rekrutan anyar Ajax lainnya, Maher Carrizo.

Kedua pemain tersebut belum mendapat lampu hijau untuk tampil bersama tim utama pada akhir pekan ini.

"Maarten Paes dan Maher Carrizo belum dapat dimainkan ketika Ajax menghadapi AZ karena status izin kerja mereka masih belum rampung," tulis media Belanda AD.

Di sisi lain, Ajax sebenarnya sudah bisa mendaftarkan Oleksandr Zinchenko.

TAGS   Maarten Paes  Ajax  Ajax Amsterdam  maarten paes ajax  Liga Belanda 
