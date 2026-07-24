Bukan Cuma Kuntadi yang Mendapat Pesan soal Menara Gading

jpnn.com - JAKARTA - Jaksa Agung ST Burhanuddin melantik sejumlah pejabat utama Kejaksaan Agung di Gedung Utama Kejagung, Jakarta pada Jumat (24/7).

Pegawai pemerintah yang memegang jabatan penting dimaksud itu mulai dari Wakil Jaksa Agung hingga Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus).

Para pejabat yang dilantik itu ialah:

Asep Nana Mulyana sebagai Wakil Jaksa Agung

Leonardo Eben Ezer Simanjuntak sebagai Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum)

Kuntadi sebagai Jampidsus

Harli Siregar sebagai Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI

Patris Yusrian Jaya sebagai Kepala Badan Pemulihan Aset

Hermon Dekristo sebagai Staf Ahli Jaksa Agung Bidang Politik, Keamanan, dan Penegakan Hukum.

Jaksa Agung menuturkan bahwa pelantikan ini tidak hanya menjadi simbol rotasi dan penyegaran organisasi semata, tetapi juga momentum penting untuk meneguhkan komitmen dalam memperkuat pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang institusi secara profesional, transparan, akuntabel, dan penuh tanggung jawab.

"Di tengah dinamika yang sedang dihadapi institusi, setiap pejabat yang dilantik dituntut mampu menunjukkan kepemimpinan yang tangguh, menjaga soliditas, serta meningkatkan kepercayaan publik melalui pelaksanaan tugas yang mumpuni, objektif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara,” katanya.

Dia juga berpesan kepada para pejabat yang baru dilantik agar tidak menempatkan diri seolah-olah hidup di menara gading (tempat atau kedudukan yang enak dan menyenangkan).

Menurutnya, seorang pemimpin harus mau turun langsung ke bawah, hadir di tengah bawahan, mendengarkan, serta memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi.

“Ingat, jangan pernah pertaruhkan muruah institusi dan kepercayaan masyarakat hanya demi kepentingan pribadi,” kata Burhanuddin. (antara/jpnn)