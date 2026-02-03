Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Bukan Dadakan, Alasan Ajax Kepincut Maarten Paes Terungkap!

Selasa, 03 Februari 2026 – 06:22 WIB
Bukan Dadakan, Alasan Ajax Kepincut Maarten Paes Terungkap!
Maarten Paes diperkenalkan sebagai pemain baru Ajax Amsterdam. Foto: Ajax.nl.

jpnn.com - Ajax Amsterdam akhirnya meresmikan kedatangan kiper Timnas Indonesia, Maarten Paes.

Penjaga gawang berusia 27 tahun itu direkrut dari klub Major League Soccer (MLS) FC Dallas dengan status transfer permanen.

Kepastian tersebut diumumkan langsung melalui situs resmi klub.

Meski kontrak Paes bersama FC Dallas sejatinya masih berlaku hingga akhir tahun ini, Ajax memilih menuntaskan proses transfer lebih cepat demi memperkuat sektor penjaga gawang.

Manajemen De Godenzonen mengikat Paes dengan kontrak jangka panjang berdurasi tiga setengah musim.

Artinya, kiper kelahiran Nijmegen tersebut akan berseragam Ajax hingga 30 Juni 2029. Paes dipercaya mengenakan nomor punggung 26.

Direktur Sepak Bola Ajax Amsterdam Marijn Beuker mengungkapkan bahwa Paes bukanlah target dadakan.

Menurutnya, proses pemantauan sudah dilakukan sejak beberapa musim terakhir sebelum akhirnya Ajax mengambil langkah konkret.

Ajax Amsterdam resmi mendatangkan Maarten Paes dari FC Dallas. Apa keistimewaan kiper Timnas Indonesia itu?

