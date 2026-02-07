Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Otomotif - Mobil

Bukan di IIMS 2026, Denza B5 dan D9 Mejeng di BCA Expoversary 2026

Sabtu, 07 Februari 2026 – 14:32 WIB
Bukan di IIMS 2026, Denza B5 dan D9 Mejeng di BCA Expoversary 2026 - JPNN.COM
Denza memboyong MPV premium andalannya D9 dan debut mobil baru, yakni B5. Foto: dok Denza

jpnn.com, TANGERANG - Denza dikabarkan absen pada pameran Indonesia Internasional Auto Show (IIMS) yang saat ini berlangsung Kemayoran, Jakarta Pusat.

Denza memilih untuk berpatisipasi di BCA Expoversary 2026 yang digelar di ICE BSD City, Tangerang, pada 5–8 Februari 2026.

Kehadiran Denza di pameran itu sebagai bentuk komitmen dalam menghadirkan mobilitas listrik premium.

Baca Juga:

Dalam ajang ini, brand premium dari BYD itu memboyong MPV premiumnya andalannya D9 dan debut mobil baru, yakni B5.

Head of Public and Government Relations PT BYD Motor Indonesia, Luther T. Panjaitan mengungkapkan kehadiran Denza pada ajang ini menjadi langkah strategis dalam memperluas jangkauan kepada konsumen Indonesia.

"Kami ingin memberikan kesempatan bagi pengunjung untuk mengenal lebih dekat karakter, kenyamanan, dan keunggulan teknologi yang ditawarkan Denza melalui Denza D9 dan Denza B5. Kami percaya bahwa kehadiran langsung di tengah konsumen menjadi bagian penting dalam membangun kepercayaan,” ujar Luther dalam siaran persnya, Sabtu (7/2).

Baca Juga:

Pada ajang ini, Denza menampilkan model Denza D9, sebuah MPV listrik premium yang dirancang untuk menghadirkan standar baru dalam kenyamanan, kemewahan, dan fungsionalitas berkendara.

MPV Premium asal Tiongkok itu menghadirkan pengalaman perjalanan yang berkelas, baik untuk penggunaan harian maupun perjalanan jarak jauh.

Dalam ajang BCA Expoversary 2026, Denza memboyong MPV premium andalannya D9 dan debut mobil baru, yakni B5.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Denza B5  Denza D9  IIMS 2026  BCA Expoversary 2026  mpv listrik 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp