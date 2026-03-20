Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Sosial

Bukan di Lapangan Gasibu, Gubernur Dedi Mulyadi Salat Idulfitri di Sini

Jumat, 20 Maret 2026 – 14:06 WIB
Bukan di Lapangan Gasibu, Gubernur Dedi Mulyadi Salat Idulfitri di Sini - JPNN.COM
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com, BANDUNG - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dijadwalkan melaksanakan Salat Idulfitri 1447 Hijriah di halaman kantornya, Gedung Sate, Kota Bandung.

Dedi memilih berbeda dari kebiasaan gubernur lainnya yang pada momen Idulfitri menggelar salat berjemaah di Lapangan Gasibu.

Beberapa Gubernur Jawa Barat memang banyak memilih salat Idulfitri di lapangan Gasibu. Namun, pada tahun sebelumnya Ridwan Kamil memilih salat di Masjid Raya Al Jabbar yang merupakan proyek kebanggaannya.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Jawa Barat Adi Komar mengatakan, pemindahan lokasi salat Id dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya dan mempertimbangkan aspek kekhusyukan.

Selain itu, pelaksanaan salat Id juga dianjurkan digelar di ruang terbuka sesuai hadis dan sunnah.

Saat ini, persiapan pelaksanaan salat id di halaman Gedung Sate sudah mencapai sekitar 80 persen. Sehingga, Adi memastikan gubernur memilih lokasi tersebut untuk salat Idulfitri.

"Salat Id tahun ini akan dilaksanakan di halaman Gedung Sate. Berbeda dengan tahun lalu di Lapangan Gasibu," kata Adi.

Pemindahan lokasi, kata Adi, juga berdasarkan evaluasi dari tahun sebelumnya yakni, masih adanya kendaraan yang melintas saat salat berlangsung.

Berbeda dari Gubernur Jabar sebelumnya, Dedi Mulyadi tidak memilih Lapangan Gasibu sebagai tempat pelaksanaan Salat Idulfitri 1447 Hijriah. Ini alasannya.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Dedi Mulyadi  salat Id  gasibu bandung  Salat Idulfitri  gubernur jabar dedi mulyadi 
JPNN VIDEO

JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp