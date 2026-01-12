Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Bukan Euforia, Ini yang Dipikirkan Teja Paku Alam Setelah Persib Bungkam Persija

Senin, 12 Januari 2026 – 14:57 WIB
Kiper Persib Bandung Teja Paku Alam dalam pertandingan melawan Persija Jakarta. Foto: Persib.

jpnn.com - Teja Paku Alam tak bisa menutupi rasa puasnya setelah ikut membantu Persib Bandung meraih kemenangan penting saat menjamu Persija Jakarta pada pekan ke-17 BRI Super League.

Pertandingan Persib vs Persija di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Minggu (11/1/2026), berakhir dengan skor 1-0.

Kemenangan Maung Bandung ditentukan oleh gol cepat Beckham Putra Nugraha pada menit kelima.

Tiga Poin Penting di Mata Teja

Namun, peran Teja di bawah mistar juga tak kalah krusial.

Kiper bernomor punggung 14 itu mencatatkan sejumlah penyelamatan penting yang memastikan gawang Persib tetap perawan hingga peluit akhir.

Hasil tersebut sekaligus memastikan Persib menutup putaran pertama dengan status juara paruh musim, sebuah target yang sejak awal dicanangkan tim.

"Syukur Alhamdulillah, ini hasil yang sangat penting."

"Yang utama bagi kami ialah bisa mengamankan tiga poin di pertandingan besar seperti ini," ucap Teja.

Persib Bandung menaklukkan Persija Jakarta, tetapi Teja Paku Alam menolak larut dalam euforia. Apa yang sebenarnya ia pikirkan?

