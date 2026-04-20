Bukan Event Biasa! BTN JAKIM 2026 Siapkan Kejutan Besar untuk Para Pelari

jpnn.com - Gaung BTN Jakarta International Marathon 2026 makin terasa menjelang pelaksanaannya pada 13–14 Juni mendatang.

Event ini kembali digelar sebagai bagian dari perayaan ulang tahun ke-499 ibu kota, dengan skala yang lebih besar dan kualitas yang terus ditingkatkan.

Tahun ini, jumlah peserta diprediksi menembus lebih dari 40 ribu pelari. Menariknya, ratusan di antaranya datang dari berbagai penjuru dunia, memperkuat citra Jakarta sebagai destinasi favorit untuk ajang lari internasional.

Dalam penyelenggaraan kali ini, EJ Sport ikut ambil bagian sebagai Official Sports Nutrition sekaligus sponsor utama kategori 10K. Keterlibatan ini menjadi bentuk dukungan nyata terhadap perkembangan olahraga lari di Indonesia.

Group Head of Marketing & Media Activation Kalbe Consumer Health Arwin Nugraha Hutasoit menyebut partisipasi pihaknya tidak hanya sebatas branding.

"Kami ingin hadir lebih dekat dengan pelari dan memastikan mereka mendapat dukungan nutrisi yang cukup agar bisa menjaga performa hingga finis," ujarnya.

Sebagai bagian dari kontribusi tersebut, EJ Sport menyiapkan lebih dari 100 ribu produk yang akan dibagikan kepada peserta. Nutrisi ini diharapkan mampu menjaga energi pelari tetap stabikl sepanjang perlombaan.

Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menilai BTN Jakim terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.