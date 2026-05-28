JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Bukan Hanya di Indonesia, Sistem Kelistrikan Negara Maju juga Pernah Mengalami Blackout

Kamis, 28 Mei 2026 – 03:50 WIB
Petugas PLN. Ilustrasi Foto: dok.JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Pengamat energi sekaligus Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik (PUSKEPI) Sofyano Zakaria menilai fenomena blackout di Sumatra perlu dilihat secara proporsional.

Pasalnya, gangguan sistem kelistrikan berskala besar juga pernah terjadi di sejumlah negara maju.

“Sistem kelistrikan negara maju juga pernah mengalami blackout. Jadi gangguan berskala besar seperti ini bukan hanya terjadi di Indonesia,” ujar Sofyano Zakaria.

Sofyano mencontohkan blackout besar pernah terjadi di Australia Selatan pada 2016 yang dipicu cuaca ekstrem hingga menyebabkan gangguan beruntun pada jaringan transmisi.

Begitupun di Inggris juga pernah mengalami gangguan sistem kelistrikan pada 2019 yang memicu pemadaman luas dan mengganggu transportasi publik.

Bahkan belum lama ini, Spanyol dan Portugal juga mengalami gangguan kelistrikan berskala besar yang memerlukan proses penormalan sistem secara bertahap.

Menurut Sofyano, dalam sistem interkoneksi besar seperti Sumatra, gangguan pada jaringan transmisi akibat cuaca ekstrem memang dapat berdampak luas terhadap kestabilan pasokan listrik sehingga proses pengamanan dan penormalan sistem perlu dilakukan secara hati-hati dan terkoordinasi.

“Yang terpenting adalah bagaimana proses penanganan dan penormalan sistem dilakukan secara terkoordinasi agar sistem kembali stabil,” katanya.

Fokus utama pemerintah dan pemangku kepentingan sektor ketenagalistrikan saat ini sebaiknya diarahkan pada percepatan penguatan sistem kelistrikan nasional.

TAGS   Blackout  listrik blackout  PLN  listrik  Negara maju  sistem kelistrikan 
