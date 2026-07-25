Bukan Kampus Biasa, Rektor Ali Titip Tiga Pesan untuk Peserta OSMB UT Jakarta

jpnn.com, JAKARTA - Orientasi Studi Mahasiswa Baru OSMB Universitas Terbuka (OSMB UT) dan Klinik Ujian gelombang satu UT Jakarta semester ganjil tahun akademik 2026/2027 dimulai Sabtu (25/7).

OSMB UT Jakarta bertajuk Bukan Kampus Biasa ini dikuti 2 ribu lebih mahasiswa baru.

Rektor UT Prof. Dr. Ali Muktiyanto menyampaikan OSMB menjadi salah satu simbol dan kick-off dari proses pembelajaran di semester 2026/2027 ganjil.

Diperkirakan mahasiswa baru UT sekitar 160 ribu sampai 185 ribu orang.

Jakarta, kata Prof. Ali adalah barometer dari pendidikan jarak jauh Indonesia. Kenapa? Karena pertama jumlah mahasiswanya 100 ribu orang.

Kedua, mayoritas adalah digital native, literasi digitalnya sangat advanced.

Ketiga, mahasiswa UT Jakarta tidak hanya berasal dari UT wilayah kabupaten/kota dan kota administratif yang ada di DKI Jakarta, tetapi lebih dari 200 kabupaten/kota seluruh Indonesia, bahkan dunia.

"Nah, ini menunjukkan bahwa UT Jakarta memang menjadi salah satu simbol mahasiswa kami. Sekitar 7 sampai 8 persen mahasiswa kami dilayani oleh UT Jakarta," kata Rektor Ali di sela-sela OSMB dan Klinik Ujian gelombang satu UT Jakarta di Universitas Terbuka Convention Center (UTCC), Pondok Cabe, Tangerang Selatan, Sabtu (25/7).