Bukan Karena Performa, Herdman Ungkap Alasan Coret Jordi Amat & Eliano

jpnn.com, JAKARTA - Pelatih Timnas Indonesia, John Herdman mengungkap alasan di balik pencoretan dua pemain naturalisasi, Eliano Reijnders dan Jordi Amat, dari skuad untuk FIFA Matchday Juni 2026.

Keputusan itu bukan karena performa menurun, melainkan bagian dari strategi menjaga kondisi keduanya setelah menjalani musim yang melelahkan.

Herdman menjelaskan Eliano masih dibayangi masalah cedera sehingga tidak ingin mengambil risiko dengan memaksanya bergabung ke pemusatan latihan Timnas Indonesia. Situasi serupa juga dialami Jay Idzes yang lebih dulu dipastikan absen.

"Jordi Amat dan Eliano Reijnders menjalani musim yang panjang," ujar Herdman.

Khusus Eliano, Herdman ingin memastikan proses pemulihannya berjalan sempurna agar sang pemain bisa tampil maksimal saat dibutuhkan Timnas Indonesia dalam agenda berikutnya, termasuk Piala AFF 2026.

"Eliano mengalami cedera, begitu juga dengan Jay Idzes. Kami ingin memastikan mereka benar-benar pulih," kata Herdman.

Menurut pelatih asal Inggris tersebut, memaksakan Eliano bermain saat kondisi belum sepenuhnya fit hanya akan memperbesar risiko cedera yang lebih serius. Untuk itu, ia memilih memberikan waktu tambahan bagi gelandang berusia 25 tahun tersebut untuk memulihkan diri.

Sementara itu, absennya Jordi Amat juga merupakan hasil kesepakatan bersama antara pemain dan pelatih. Herdman menilai Jordi membutuhkan waktu istirahat setelah menjalani musim yang panjang bersama Persija Jakarta.