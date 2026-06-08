Bukan Keputusan Mendadak, Persija Ungkap Alasan Memilih Shin Tae Yong

jpnn.com - Persija Jakarta mengungkap alasan menunjuk Shin Tae Yong sebagai pelatih baru untuk musim 2026/2027.

Manajemen Macan Kemayoran menilai klub membutuhkan sosok dengan pengalaman elite.

Presiden Persija Mohamad Prapanca mengatakan proses penunjukan Shin Tae-yong bukan keputusan yang diambil secara instan.

Evaluasi terhadap performa tim sudah dilakukan sejak kompetisi musim lalu masih berlangsung, bahkan ketika Mauricio Souza masih menangani Macan Kemayoran.

Menurut Prapanca, Persija membutuhkan perubahan untuk menjawab target besar yang ingin dicapai dalam beberapa musim ke depan.

Dari berbagai nama yang masuk dalam radar klub, Shin Tae-yong dianggap sebagai figur paling ideal karena memiliki pengalaman menangani tim di level tertinggi dan dikenal mampu mengembangkan pemain muda.

"Persija membutuhkan sosok pelatih dengan pengalaman level tertinggi, karakter kepemimpinan yang kuat, memahami sepak bola modern, dan mampu membangun sistem yang berkelanjutan," kata Prapanca dalam konferensi pers di Jakarta International Stadium (JIS), Senin (8/6).

Dia menjelaskan diskusi mengenai calon pelatih baru sudah dimulai sejak pekan-pekan akhir kompetisi musim lalu.