Bukan Keramat atau Mistis, Ternyata Ini Alasan 'Bucin' Sandy Walsh Pilih Nomor 6 di Persib

jpnn.com, JAKARTA - Rekrutan anyar Persib Bandung, Sandy Walsh, akhirnya mengungkap misteri di balik pemilihan nomor punggung 6 yang akan digunakannya sepanjang kompetisi BRI Super League musim 2026/2027.

Alih-alih memilih angka keramat sepak bola, bek sayap timnas ini ternyata punya alasan yang sangat personal dan menyentuh hati.

Dikutip dari laman resmi klub, Minggu, Sandy menjelaskan keputusannya memilih nomor 6 tidak lepas dari hasil diskusi yang ia lakukan bersama istrinya Aislinn Konig.

"Saya biasa menggunakan nomor punggung 5, istri saya nomor punggungnya 1. Karena istri sedang hamil, 5 plus 1, jadilah saya memilih 6," ungkap Sandy.

Sandy Walsh mengambil alih nomor punggung 6 setelah sejak beberapa musim lalu digunakan oleh gelandang Robi Darwis yang sejak musim ini tak melanjutkan kontraknya bersama Persib Bandung.

Pemain Timnas Indonesia itu mengaku tak terlalu mempermasalahkan nomor punggungnya di Persib Bandung, apalagi, ia mengaku sudah cukup lama menanti untuk bergabung dengan Pangeran Biru.

Mantan pemain Buriram United itu bahkan mengungkapkan bahwa sebenarnya ia pernah memiliki kesempatan untuk gabung Persib Bandung lebih cepat.

"Bagaimanapun juga kita berjuang untuk emblem di depan, bukan nomor di belakang. Saya senang akhirnya bisa bergabung Persib setelah tiga tahun lalu Coach Bojan (Hodak) menghubungi saya," ujar Sandy.