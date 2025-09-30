Bukan Marc Marquez, Valentino Rossi Sebut Sosok Ini Rival Tersulit Sepanjang Kariernya

jpnn.com - Valentino Rossi mengungkap siapa sosok rival terkuat sepanjang kariernya di MotoGP.

Pengakuan itu dia berikan saat hadir di Jakarta dalam rangka peluncuran livery khusus Pertamina Enduro VR46 Racing Team, yang akan digunakan di MotoGP Indonesia 2025.

Rossi menyebut bukan Casey Stoner, Max Biaggi, Dani Pedrosa, atau Marc Marquez yang menjadi rival terberatnya, melainkan Jorge Lorenzo, rekan setimnya sendiri di Yamaha.

Menurut legenda berjuluk The Doctor itu, persaingan dengan Lorenzo berbeda dari yang lain. Mereka berbagi garasi, motor, bahkan mekanik yang sama,

Namun, pada saat bersamaan, Rossi dan Lorenzo saling beradu untuk menjadi yang terbaik. Situasi itu membuat setiap balapan seakan menjadi duel personal yang tak pernah selesai.

“Ada banyak pembalap kuat seperti Stoner, Lorenzo, Biaggi, Pedrosa. Sulit memilih satu, tetapi mungkin Lorenzo (paling berat)."

"Kami berada dalam satu tim cukup lama, persaingan itu bukan sekadar rivalitas biasa, tetapi juga seperti kisah 'cinta',” ujar Rossi saat berada di Jakarta, Selasa (30/9/2025).

Drama Panas di Yamaha

Kehadiran Lorenzo di Yamaha pada 2008 mengubah peta kekuatan MotoGP.