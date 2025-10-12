Bukan MBG, Ekonom Celios Sebut Investasi Sektor Riil Kunci Target Pertumbuhan 4,8%

jpnn.com, JAKARTA - Peneliti Center of Economic and Law Studies (Celios) Galau D. Muhammad membeberkan langkah yang perlu diambil untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi yang diramal Bank Dunia 4,8% pada akhir tahun.

Menurut Galau, salah satu indikator penting yang perlu diperhatikan, terkait alokasi anggaran untuk investasi bruto, termasuk program prioritas Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Investasi bruto, ini, kan penting, ya, ketika Pak Prabowo sampaikan, kita mau bangun proses itu dari awal dari hilirisasi dari awal," ujar Galau saat dihubungi jpnn.com, baru-baru ini.

Dia menyoroti alokasi anggaran untuk sektor pertahanan dan keamanan, khususnya pembelian alutsista mengalami peningkatan signifikan sebesar 166 persen dalam enam tahun terakhir.

Hal tersebut dianggap pertanyaan besar, mengingat yang dibutuhkan saat ini ialah keberpihakan politik untuk menjawab permasalahan ekonomi.

Galau menekankan pentingnya memperhatikan kondisi masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi.

Termasuk di antaranya dampak kenaikan harga bahan pokok terhadap pengeluaran masyarakat.

Oleh karena itu, dia menyarankan agar pemerintah memetakan keberpihakan fiskalnya pada investasi pembangunan infrastruktur, terkait industri manufaktur dan pengolahan.