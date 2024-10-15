Bukan Mercedes-Benz Atau BMW, Sedan Mewah Ini Jadi Mobil Paling Laris

jpnn.com - Maextro S800 hasil kolaborasi antara Huawei dan produsen otomotif JAC menjadi mobil paling laris di China pada Januari 2026.

Pasalnya, sedan mewah asal Tiongkok itu mencatatkan angka penjualan 2.625 unit pada Januari 2026.

Meski angka penjualannya pada Januari 2026 turun 38,6 persen dibandingkan periode sebelumnya, tetapi Maextro S800 masih menduduki peringkat pertama di segmennya.

Angka tersebut melampai penjualan gabungan BMW Seri 7 dan Mercedes-Benz Maybach S-Class.

Menurut siaran CarNewsChina pada Jumat (13/2), Maextro S800 mendominasi segmen sedan mewah dengan harga di atas 700.000 yuan (sekitar Rp1,6 miliar) sejak pengirimannya dimulai pada Agustus 2025.

Mobil dengan harga 708.000 yuan dan 1.018.000 yuan (sekitar Rp1,7 miliar hingga Rp2,4 miliar) tersebut pada Desember 2025 membukukan angka penjualan 4.376 unit.

BMW 7 Series (tidak termasuk i7) menduduki peringkat kedua dengan jumlah pengiriman 1.188 unit dan Mercedes-Benz Maybach S-Class berada di peringkat ketiga dengan angka penjualan 1.040 unit.

Angka penjualan gabungan kedua mobil itu 2.228 unit, masih lebih rendah dari jumlah penjualan Maextro S800.