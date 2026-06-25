Bukan Messi, Marc Klok Sebut Pemain Ini Paling 'Alien' di Piala Dunia 2026

jpnn.com - Kapten Persib Bandung Marc Klok mengungkapkan kesan mendalam setelah mendapat kesempatan langka menghadiri Piala Dunia 2026 melalui undangan khusus dari FIFA.

Di sela mengikuti Player Executive Program, Klok juga menyaksikan langsung atmosfer turnamen dan bintang dunia beraksi di lapangan.

Dari seluruh pemain yang tampil di Piala Dunia 2026, Klok tanpa ragu menyebut penyerang Prancis, Kylian Mbappe, sebagai sosok paling "alien" di lapangan.

Menurutnya, performa Mbappe berada di level yang sangat sulit disaingi pemain lain.

"Untuk siapa pemain paling alien, saya pikir Mbappe, sangat-sangat gila. Messi juga. Mungkin dua ini sangat berbeda dari yang lain, sampai sekarang," ujar Klok saat dihubungi.

Penilaian itu bukan tanpa alasan. Mbappe tampil tajam sejak fase grup dengan mencetak tiga gol hanya dalam dua pertandingan, masing-masing saat menghadapi Senegal dan Irak.

Selain terpukau dengan aksi Mbappe, Klok juga menikmati banyak pertandingan menarik selama berada di Amerika Serikat.

Salah satunya duel Uruguay kontra Tanjung Verde yang berakhir imbang 2-2.