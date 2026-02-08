Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Otomotif - Mobil

Bukan Mobil Biasa, Deretan Suzuki Jimny Custom Pamer Gaya di IIMS 2026

Minggu, 08 Februari 2026 – 18:18 WIB
Bukan Mobil Biasa, Deretan Suzuki Jimny Custom Pamer Gaya di IIMS 2026
Suzuki Jimny Custom Contest di IIMS 2026. Foto: suzuki

jpnn.com, JAKARTA - Suzuki Indonesia kembali menegaskan kedekatannya dengan komunitas otomotif tanah air lewat kehadiran deretan Suzuki Jimny custom di ajang IIMS 2026.

Melalui Jimny Custom Contest, PT. Suzuki Indomobil Sales (SIS) membuka ruang apresiasi bagi konsumen terpilih untuk menampilkan karya modifikasi terbaik mereka langsung di booth Suzuki.

Program bukan hal baru. Jimny Custom Contest sebelumnya telah digelar di berbagai kota dan selalu mendapat sambutan positif dari komunitas.

Suzuki menilai Jimny sebagai SUV dengan karakter kuat, desain ikonik, serta fleksibilitas tinggi untuk dimodifikasi tanpa kehilangan identitas aslinya sebagai kendaraan kompak berjiwa petualang.

Bukan Mobil Biasa, Deretan Suzuki Jimny Custom Pamer Gaya di IIMS 2026

Kontes dirancang bukan sekadar kompetisi, melainkan sarana edukasi bahwa modifikasi dapat dilakukan secara kreatif, aman, dan tetap fungsional.

Lebih jauh, ajang tersebut memperkuat ikatan emosional antara Suzuki dan komunitas pengguna Jimny yang dikenal solid serta aktif.

Menariknya, Jimny Custom Contest juga menjadi ajang lintas generasi.

Menariknya, Jimny Custom Contest juga menjadi ajang lintas generasi.

