Bukan Saatnya Euforia! Pesan Tegas Bojan Hodak Menjelang Duel Panas Persib Bandung

Selasa, 30 Desember 2025 – 10:22 WIB
Bukan Saatnya Euforia! Pesan Tegas Bojan Hodak Menjelang Duel Panas Persib Bandung - JPNN.COM
Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com - Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak mengingatkan anak asuhnya agar tidak terbuai oleh hasil positif yang baru saja diraih.

Meski sukses mengamankan tiga poin saat menghadapi PSM Makassar, pelatih asal Kroasia itu menegaskan perjalanan tim di BRI Super League 2025/26 masih panjang.

Maung Bandung dihadapkan pada dua pertandingan krusial yang menuntut konsentrasi penuh.

Laga tandang melawan Persik Kediri dijadwalkan berlangsung pada 5 Januari 2026, sebelum Persib melakoni duel klasik kontra Persija Jakarta di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), 11 Januari 2026.

Kedua pertandingan tersebut dinilai memiliki peran penting dalam menjaga persaingan di papan atas klasemen.

"Kami harus melupakan kemenangan (melawan PSM) dan sekarang fokus ke pertandingan penting selanjutnya melawan Persik dan Persija nanti," ucap Hodak.

Meski begitu, Hodak memilih pendekatan yang lebih seimbang dalam mempersiapkan tim. 

Pelatih asal Kroasia itu tidak ingin memberikan tekanan berlebihan kepada anak asuhnya.

