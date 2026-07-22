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JPNN.com - Entertainment - Seleb

Bukan Sekadar Butuh Uang, Aldi Taher Jual Rumah Demi Ini

Rabu, 22 Juli 2026 – 11:11 WIB
Bukan Sekadar Butuh Uang, Aldi Taher Jual Rumah Demi Ini - JPNN.COM
Aldi Taher. Foto: Firda Junita/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi sekaligus komedian, Aldi Taher memutuskan untuk menjual rumah miliknya.

Adapun rumah mewah yang terletak di Jagakarsa, Jakarta Selatan itu dijual dengan harga Rp 6,5 miliar.

"Karena BU (butuh uang)," kata Aldi Taher saat jadi bintang tamu Pagi-pagi Ambyar di Trans TV baru-baru ini.

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Mantan suami Dewi Perssik itu mengaku menjual rumah bukan hanya karena butuh uang.

Dia mengatakan sudah tinggal di rumah tersebut selama 3 tahun. Rumah itu awalnya diperuntukkan bagi ibunya agar bisa terapi dan mendukung proses penyembuhan.

Akan tetapi, Aldi Taher kini memutuskan pindah rumah supaya memudahkan ibunya bertemu dengan ayahnya yang menetap di Kramat Sentiong, Jakarta Pusat.

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"Pindah rumah biar dekat ayah," beber pelantun Lesti Sayang Rizky Billar itu.

Aldi Taher akhirnya membulatkan niat untuk rumah mewah miliknya dengan harga Rp 6,5 miliar.

Penyanyi sekaligus komedian, Aldi Taher memutuskan untuk menjual rumah miliknya.

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TAGS   Aldi Taher  rumah Aldi Taher  Aldi Taher jual rumah  Ibu Aldi Taher 
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