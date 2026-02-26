Bukan Sekadar Facelift, New Xpander Tawarkan Kenyamanan untuk Keluarga

jpnn.com, JAKARTA - Penyegaran yang dilakukan PT. Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) terhadap New Xpander dan Xpander Cross bukan sekadar kosmetik.

Ada upaya serius memperhalus pengalaman berkendara keluarga—mulai dari tampilan, kenyamanan kabin, hingga rasa aman di balik kemudi.

Sejak awal hadir di Indonesia, Xpander memang identik dengan kabin lega. Karakter itu tetap dipertahankan pada model terbaru.

Konfigurasi tujuh penumpang terasa optimal tanpa mengorbankan ruang gerak, terutama di baris pertama dan kedua yang masih lapang untuk perjalanan jauh.

Baris ketiga, bahkan masih cukup bersahabat bagi orang dewasa dalam durasi tertentu.

Fleksibilitas pelipatan kursi juga memberi nilai tambah ketika kebutuhan bagasi meningkat—mulai dari koper liburan sampai perlengkapan anak.

Brand Ambassador Rifat Sungkar menilai kekuatan utama Xpander memang pada akomodasi.

Menurutnya, ketika bicara small MPV di Indonesia, Xpander masih menjadi salah satu yang paling diingat, karena kualitas ruang kabin dan kemampuannya mengangkut keluarga dengan nyaman.