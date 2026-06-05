Bukan Sekadar Festival Musik, Jazz Gunung Series 2026 Umumkan Daftar Penampil

jpnn.com, JAKARTA - Jazz Gunung Indonesia akhirnya mengumumkan jajaran lengkap musisi yang akan tampil dalam Jazz Gunung Series 2026.

Memasuki tahun ke-18 penyelenggaraan, Jazz Gunung kembali menghadirkan perpaduan musik jazz, keindahan alam, dan kekayaan budaya Indonesia melalui dua

rangkaian festival yang akan berlangsung di kawasan pegunungan ikonik Indonesia.

Setelah sebelumnya mengumumkan sebagian nama musisi pada Maret 2026, Jazz Gunung Indonesia kini merilis full line-up untuk Jazz Gunung Slamet dan Jazz Gunung Bromo.

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Untuk Jazz Gunung Slamet, penonton akan disuguhkan penampilan dari Amelia Ong, Emptyyy, Kevin Yosua Big 6 feat. Gracy Tamangendar, Mocca, serta NonaRia.

Sementara itu, Jazz Gunung Bromo bakal menghadirkan Ali, Bilal Indrajaya, Bromo Jazz Camp, Indra Lesmana LLW feat. Eva Celia & Teza Sumendra, Isyana Sarasvati, Kevin Yosua Big 6 feat. Nesia Ardi, Littlefingers, Ring of Fire feat. Simone Prattico (Italia) & Sri Hanuraga, Plutato feat. Cait Lin (Taiwan), Simone Prattico Java Collective feat. Sri Hanuraga & Kevin Yosua, serta Watchdog (Prancis).

Bagas Indyatmono, selaku CEO Jazz Gunung Indonesia sekaligus Ketua Harian Forum Jazz Indonesia mengungkapkan bahwa line up tahun ini merupakan hasil kurasi yang matang karena dalam industri musik jazz saat ini banyak musisi muda yang berpotensi dan saatnya beregenerasi.

Hal tersebut juga sejalan dengan pernyataan dari Chico Hindarto, Ketua Badan Pengawas Forum Jazz Indonesia. Dia menyatakan bahwa musisi jazz saat ini memang bertumbuh dan harus diberi ruang dan agar referensi musik jazz lokal semakin bertambah.

Selain itu, dalam sebuah ekosistem khususnya di jazz, ada 4 penopang penting yaitu penonton, penampil dan penyelenggara acara serta media yang memang tidak bisa dipisahkan.