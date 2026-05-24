Bukan Sekadar Kremesan, Produk Baru dari Bandung Ini Jadi Alternatif Pangan Sehat Anak

jpnn.com, BANDUNG - Bandung kembali melahirkan inovasi kuliner dari tangan-tangan kreatif pelaku UMKM. Kali ini, hadir produk makanan pendamping anak yang berbeda dari biasanya, Kremes Hati Ayam.

Bukan sekadar kremesan gurih yang sering jadi pelengkap hidangan, melainkan sebuah terobosan pangan tinggi protein yang dirancang khusus untuk mendukung tumbuh kembang anak.

UMKM “Gadoeh Rasa” menjadi pionir di balik ide ini. Dengan mengusung konsep pangan lokal yang sehat dan terjangkau, mereka menghadirkan produk yang memadukan cita rasa khas Bandung dengan kebutuhan gizi anak. Hati ayam yang kaya protein dan zat besi diolah menjadi kremesan renyah, sehingga anak-anak bisa menikmatinya tanpa rasa bosan.

Inovasi ini lahir dari kegelisahan sederhana: bagaimana membuat anak mau makan bergizi tanpa harus dipaksa. Banyak orang tua kesulitan memperkenalkan sumber protein hewani seperti hati ayam karena teksturnya yang kurang disukai. Dengan sentuhan kreatif, hati ayam diolah menjadi kremesan ringan yang familiar di lidah anak-anak.

Tak hanya soal rasa, produk ini juga membawa pesan sosial. UMKM Gadoeh Rasa ingin menunjukkan bahwa pangan sehat tidak harus mahal dan bisa lahir dari dapur-dapur lokal. Dengan bahan baku yang mudah didapat di pasar tradisional Bandung, mereka membuktikan bahwa inovasi bisa tumbuh dari akar budaya kuliner sendiri.

Kremes Hati Ayam ini juga menjadi simbol keberanian UMKM untuk keluar dari pakem lama. Jika biasanya produk pendamping anak identik dengan bubur instan atau camilan manis, Gadoeh Rasa menawarkan alternatif gurih, renyah, sekaligus bergizi. Inilah bentuk adaptasi UMKM terhadap kebutuhan masyarakat modern yang semakin peduli pada kualitas gizi anak.

Baca Juga: Aturan Peredaran Makanan Anak Harus Diawasi Lebih Ketat

Dari sisi distribusi, produk ini mulai merambah toko-toko lokal dan platform daring. Dengan kemasan praktis dan branding yang menekankan “Bukan Sekadar Kremesan”, Gadoeh Rasa berharap bisa menjangkau lebih banyak keluarga di Bandung dan sekitarnya. Harapannya, produk ini tidak hanya menjadi pilihan pangan, tetapi juga inspirasi bagi UMKM lain untuk berinovasi.

Lebih dari sekadar bisnis, Gadoeh Rasa membawa misi edukasi. Mereka ingin mengajak masyarakat untuk melihat pangan lokal sebagai solusi atas tantangan gizi anak. Dengan pendekatan kreatif, UMKM ini menegaskan bahwa Bandung bukan hanya kota kuliner, tetapi juga kota inovasi yang mampu melahirkan produk dengan nilai sosial dan kesehatan.