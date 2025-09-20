Bukan Sekadar Skill, Indra Sjafri Bongkar 4 Pilar Sukses Pesepak Bola Muda Indonesia

jpnn.com - Indra Sjafri, sosok yang kerap mengorbitkan pesepak bola nasional, menyebut perjalanan panjang seorang pemain tidak hanya ditentukan oleh bakat semata.

Menurutnya, ada empat aspek fundamental yang wajib dimiliki agar karier bisa bertahan lama di level profesional.

"Skill, kecerdasan dalam membaca strategi, ketahanan fisik, dan mental yang kuat."

"Itu empat hal utama yang harus ditanamkan sejak dini," ujar Indra dalam acara MoveNow Camp Indonesia yang digelar Allianz Indonesia di Jakarta, Sabtu (20/9/2025).

Indra menambahkan perkembangan industri sepak bola saat ini membuka peluang besar bagi anak-anak muda Indonesia untuk menjadikan sepak bola sebagai profesi yang menjanjikan.

Namun, pria asal Padang itu mengingatkan bahwa selain aspek teknis, pemain juga harus dipersiapkan menghadapi kehidupan profesional, termasuk manajemen diri hingga perlindungan kesehatan.

Melalui program MoveNow Camp Indonesia, Indra Sjafri didampingi legenda sepak bola Indonesia, Maman Abdurrahman akan melakukan coaching clinic kepada 30 peserta terpilih, terdiri dari 24 putra dan 6 putri.

Direktur Utama Allianz Life Indonesia Alexander Grenz menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari program global MoveNow yang bertujuan membangun generasi muda lebih sehat, aktif, dan siap menghadapi tantangan masa depan.