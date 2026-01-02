Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Moto GP

Bukan Soal Gelar, Alex Marquez Ungkap Arti Runner Up MotoGP

Jumat, 02 Januari 2026 – 08:17 WIB
Bukan Soal Gelar, Alex Marquez Ungkap Arti Runner Up MotoGP - JPNN.COM
Alex Marquez memenangi Sprint Race MotoGP Portugal 2025. Foto: gresini racing

jpnn.com - Pencapaian besar diraih Alex Marquez pada MotoGP 2025.

Adik kandung Marc Marquez itu mengakhiri musim sebagai runner up, sebuah hasil terbaik yang pernah dia raih sejak pertama kali tampil di kelas utama pada 2020.

Musim Terbaik Alex Marquez di MotoGP

Namun, di balik prestasi tersebut, Alex justru menempatkannya sejajar dengan gelar juara yang dia raih di kelas bawah.

Baca Juga:

Sepanjang musim lalu, Alex menunjukkan kematangan yang signifikan. Dia tiga kali naik podium tertinggi dan secara konsisten mengumpulkan poin.

Pembalap Gresini Racing itu pun menutup MotoGP 2025 sebagai runner up dengan koleksi 467 poin.

Catatan tersebut menegaskan posisinya sebagai salah satu pembalap paling kompetitif di grid MotoGP.

Baca Juga:

Makna Berbeda di Balik Posisi Runner Up

Meski demikian, Alex menilai pencapaiannya kali ini tidak memiliki makna yang lebih tinggi dibandingkan keberhasilannya menjuarai Moto3 pada 2014 atau Moto2 pada 2019.

Menurutnya, semua itu berada pada tingkat yang sama dari sudut pandang pribadi.

Alex Marquez menyamakan runner up MotoGP dengan gelar juara di kelas bawah. Apa makna sebenarnya di balik pencapaian terbaiknya ini?

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Alex Marquez  MotoGP  Marquez  Gresini Racing 
BERITA ALEX MARQUEZ LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp