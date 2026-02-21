Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Bukan Soal Gol, Ini yang Paling Disyukuri Striker Persija Jakarta Alaaeddine Ajaraie

Sabtu, 21 Februari 2026 – 05:38 WIB
Bukan Soal Gol, Ini yang Paling Disyukuri Striker Persija Jakarta Alaaeddine Ajaraie - JPNN.COM
Striker Persija Jakarta Alaaeddine Ajaraie. Foto: Persija

jpnn.com - Malam di Jakarta International Stadium menjadi panggung spesial bagi penyerang Persija Jakarta Alaaeddine Ajaraie.

Striker asal Maroko itu akhirnya mencatatkan gol pertamanya bersama Macan Kemayoran saat menghadapi PSM Makassar, Jumat (20/2/2026).

Gol Ajaraie lahir lewat duel udara. Berawal dari asis Allano Lima dari sektor kanan, Ajaraie mampu membaca arah bola dengan baik, lalu menyambarnya dengan sundulan tajam yang tak mampu dibendung kiper PSM.

Baca Juga:

Gol tersebut membuka jalan kemenangan Persija dengan skor 2-1.

Kontribusi Ajaraie tidak berhenti di situ. Kehadirannya memberi dimensi baru pada serangan Persija.

"Alhamdulillah atas kemenangan ini. Bagi kami, setiap pertandingan seperti final. Tim mana pun yang datang ke sini tahu bahwa mereka harus bermain melawan Persija."

Baca Juga:

"Jadi, mereka selalu memberikan lebih dari 100 persen. Kami menyadari hal itu dan Alhamdulillah, seluruh tim menunjukkan kerja luar biasa hari ini (kemarin, red)," ucap Ajaraie.

Pemain berusia 33 tahun itu menegaskan fokus Persija kini langsung tertuju pada agenda berikutnya.

Malam di Jakarta International Stadium menjadi panggung spesial bagi penyerang Persija Jakarta Alaaeddine Ajaraie.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Persija  Alaaeddine Ajaraie  Persija Jakarta  PSM  Super League 
BERITA PERSIJA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp