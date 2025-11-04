Close Banner Apps JPNN.com
Bukan soal Utang Whoosh, Ternyata Ini Pembicaraan Prabowo dan Jonan

Selasa, 04 November 2025 – 08:06 WIB
Bukan soal Utang Whoosh, Ternyata Ini Pembicaraan Prabowo dan Jonan - JPNN.COM
Ignasius Jonan. Foto: dokumen JPNN.Com

jpnn.com - Presiden Prabowo Subianto memanggil eks Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia Ignasius Jonan di Istana Negara, pada Senin (3/11).

Jonan mengaku dihubungi oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya untuk menemui Prabowo.

Dia memang sudah lama ingin bisa bertemu dengan Prabowo untuk berdiskusi dan memberikan sejumlah masukan terkait negara.

“Kami juga sharing tentang peran serta beliau yang sangat bagus dan aktif di diplomasi luar negeri,” ucap Jonan.

“Juga, di pengembangan BUMN dan partisipasi BUMN untuk bangsa dan negara yang lebih banyak,” lanjutnya.

Dia berharap sejumlah program andalan Prabowo seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, hingga Koperasi Merah Putih bisa menunjukkan keberpihakan kepada rakyat.

Adapun, Jonan membantah adanya pembahasan terkait Kereta Cepat Jakarta-Bandung Whoosh bersama Prabowo.

“Enggak, saya enggak diminta masukan kok, soal itu. Saya sudah pensiun, saya enggak akan nyampaikan pendapatlah,” kata Jonan.

