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JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Bukayo Saka Menggila, Jude Bellingham Diam-diam Cetak Rekor Bersejarah

Minggu, 19 Juli 2026 – 06:50 WIB
Bukayo Saka Menggila, Jude Bellingham Diam-diam Cetak Rekor Bersejarah - JPNN.COM
Bintang Timnas Inggris Jude Bellingham merayakan gol keenam timnya ketika menghadapi Prancis. Foto: REUTERS/Paul Childs

jpnn.com - Bukayo Saka memang menjadi bintang kemenangan Timnas Inggris atas Prancis pada perebutan tempat ketiga Piala Dunia 2026. Namun, Jude Bellingham diam-diam juga menorehkan catatan bersejarah.

Inggris sukses merebut medali perunggu setelah mengalahkan Prancis dengan skor 6-4 di Stadion Miami, Amerika Serikat, Minggu (19/7/2026) pagi WIB.

Saka menjadi pemain paling tajam pada pertandingan tersebut dengan mencetak hattrick pada menit ke-37, 45+1', dan 87' melalui titik penalti.

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Tiga gol Inggris lainnya disumbangkan Declan Rice (7'), Ezri Konsa (18'), dan pemain pengganti Jude Bellingham (90+8').

Adapun empat gol balasan Prancis dicetak Kylian Mbappe (48', 66'), Bradley Barcola (54'), serta Ousmane Dembele (90+6').

Kemenangan tersebut mengantarkan Inggris finis di peringkat ketiga Piala Dunia 2026. Capaian itu menjadi hasil terbaik The Three Lions sejak terakhir kali menjadi juara dunia pada edisi 1966.

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Meski sorotan utama tertuju kepada Saka berkat hattrick yang dicetaknya ke gawang Mike Maignan, Bellingham juga layak mendapat perhatian berkat torehan golnya.

Bintang Real Madrid itu menutup Piala Dunia 2026 sebagai pencetak gol terbanyak Timnas Inggris dengan koleksi tujuh gol. Jumlah tersebut melewati catatan kapten Harry Kane yang mengemas enam gol.

Bukayo Saka menjadi bintang kemenangan Timnas Inggris atas Prancis pada perebutan tempat ketiga Piala Dunia 2026. Namun, Jude Bellingham diam-diam bikin sejarah

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TAGS   Jude Bellingham  Bukayo Saka  Inggris  Piala Dunia 2026  Prancis 
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