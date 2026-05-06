Bukayo Saka Ungkap Hal yang Tak Terlihat Fan saat Arsenal Mengalahkan Atletico Madrid

Rabu, 06 Mei 2026 – 07:57 WIB

jpnn.com - Bukayo Saka menjadi pahlawan kemenangan Arsenal saat menjamu Atletico Madrid pada leg kedua semifinal Liga Champions 2025/26.

Kemenangan tipis 1-0 pada Rabu (6/5/2026) dini hari WIB, sudah cukup mengantarkan The Gunners melaju ke final dengan keunggulan agregat 2-1.

Hasil itu membuat Arsenal kembali mencicipi atmosfer final setelah terakhir kali tampil pada 2006.

Gol penentu kemenangan Arsenal dicetak Bukayo Saka tepat sebelum turun minum.

Selepas pertandingan, Saka tidak menutupi rasa bangganya atas pencapaian tersebut.

Jebolan akademi Arsenal itu menilai dukungan suporter menjadi faktor penting yang mendorong tim tampil maksimal sejak peluit kick off dibunyikan.

"Biarkan saya larut dalam momen ini, teman! Ini sangat luar biasa. Anda bisa merasakan betapa pentingnya ini bagi kami dan seluruh pendukung," ucapnya.

Saka juga menegaskan bahwa laga melawan Atletico berjalan dalam intensitas tinggi karena kedua tim sama-sama berjuang untuk satu tempat di final.