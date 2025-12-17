Close Banner Apps JPNN.com
Bukti Negara Hadir, Kemenag Resmikan Papan Nama Gereja Katolik Santo Joannes Baptista, Parung

Rabu, 24 Desember 2025 – 00:16 WIB
Staf Khusus Menteri Agama Republik Indonesia Gugun Gumilar bersama Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik Kemenag RI Suparman, Pembimas Katolik Provinsi Jawa Barat Rini serta Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bogor H. Syukri Ahmad Fanani pada acara peresmian pemasangan papan nama Gereja Katolik Santo Joannes Baptista Parung, Bogor, Senin (22/12/2025). Foto: Source for JPNN.com

jpnn.com, BOGOR - Komitmen pemerintahan Prabowo-Gibran untuk melindungi hak beribadah setiap warga negara tercermin dalam peresmian pemasangan papan nama Gereja Katolik Santo Joannes Baptista Parung, Bogor, Senin (22/12/2025).

Peresmian papan nama gereja yang berada di wilayah Keuskupan Sufragan Bogor itu berlangsung dalam suasana hangat dan kekeluargaan di tengah suasana Natal.

Pemasangan dilakukan langsung oleh Staf Khusus Menteri Agama Republik Indonesia Gugun Gumilar dan dihadiri Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik Kemenag RI Suparman.

Hadir juga Pembimas Katolik Provinsi Jawa Barat Rini serta Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bogor H. Syukri Ahmad Fanani.

Kehadiran para pejabat ini menegaskan sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam memastikan pelayanan keagamaan berjalan baik dan inklusif.

Gugun Gumilar dalam sambutannya menegaskan kerukunan antarumat beragama menjadi fondasi utama kehidupan kebangsaan yang harus terus dirawat bersama.

“Ini adalah bukti negara hadir untuk melayani seluruh umat beragama. Pemasangan papan nama gereja ini bukan sekadar urusan administratif, tetapi merupakan wujud nyata pengakuan dan perlindungan negara terhadap hak beribadah setiap warga negara," ujarnya.

Menurutnya, momentum Natal jadi pengingat penting bagi seluruh elemen bangsa untuk terus menguatkan persaudaraan lintas iman.

Peresmian papan nama Gereja Paroki Joannes Baptista, Parung, Bogor merupakan bukti negara hadir untuk melindungi hak beribadah setiap warga negara.

