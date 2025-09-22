Bukti Nyata Aksi PKS Meluncurkan Gerakan Kader Sehat

jpnn.com, JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) terus memperkuat komitmen dalam meningkatkan kualitas kader dan masyarakat, salah satunya pada aspek kesehatan.

Launching Gerakan Kader Sehat yang digelar di lapangan parkir timur Kantor DPTP PKS, Minggu (21/9/2025), merupakan bukti nyata aksi PKS menuju Sehat Indonesia.

Acara dihadiri oleh Sekretaris Jenderal DPP PKS Muhammad Kholid, Bendahara Umum DPP PKS Noerhadi, Ketua DPP PKS Bidang Pendidikan dan Kesehatan Kurniasih Mufidayati, Ketua DPP PKS Bidang Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Defrizal Siregar, Ketua DPW PKS DKI Jakarta Suhud Alynudin, segenap Ketua DPD PKS dan masyarakat se-Jabodetabek.

Ketua DPP PKS Bidang Pendidikan dan Kesehatan Kurniasih Mufidayati menyampaikan apresiasi atas antusiasme peserta yang hadir sejak pagi.

Kegiatan mencakup senam bersama, Cek Kesehatan Gratis (CKG), dan Kampanye Makanan Sehat menjadi pesan penting bagi semua masyarakat, khususnya kader PKS untuk mewujudkan ketahanan kesehatan bangsa.

"Terima kasih banyak kepada seluruh peserta yang hadir dengan semangat luar biasa. Kehadiran bapak dan ibu selalu menjadi dukungan penting bagi kegiatan-kegiatan PKS,” ujar Kurniasih dalam sambutannya.

Dia menjelaskan bahwa program ini merupakan kolaborasi lintas bidang, yaitu Bidang Pendidikan, Kesehatan, dan Binapora PKS yang memiliki tujuan sama untuk menghadirkan kemaslahatan dan layanan bagi masyarakat.

“Kita sudah banyak belajar dari kasus Covid-19, di mana PKS harus rela kehilangan banyak kader-kader terbaik. Gerakan ini merupakan upaya meningkatkan ketahanan kesehatan kader dan sebagai tindak lanjut arahan Presiden PKS agar semua program dan kegiatan dilaksanakan dengan bingkai Kader dan Layanan masyarakat,” tegasnya.