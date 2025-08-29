Buktikan Kinerja Unggul Berkat Pelayanan Prima, Pegadaian Raih Penghargaan

jpnn.com, JAKARTA - PT Pegadaian terpilih sebagai penerima apresiasi dalam ajang Service Quality Award & Pre Harpelnas 2025, yang digelar di Jakarta, pada Selasa (26/8).

Penghargaan yang diterima langsung oleh Direktur Pemasaran, Penjualan, dan Pengembangan Produk PT Pegadaian, Selfie Dewiyanti ini, menjadi pengakuan atas komitmen Pegadaian dalam memberikan pelayanan terbaik kepada nasabah, sejalan dengan perannya sebagai perusahaan keuangan non-bank tertua dan tepercaya di Indonesia.

Dalam sambutannya, Selfie mengucapkan terima kasih atas apresiasi yang diberikan.

Dia menekankan Pegadaian telah melayani masyarakat selama lebih dari satu abad, terus bertransformasi dari layanan gadai tradisional menjadi mitra keuangan inklusif bagi jutaan masyarakat.

"Pegadaian telah melayani nasabah lebih dari 124 tahun dan merupakan perusahaan keuangan non-bank tertua di Indonesia. Kami telah berkembang dari layanan gadai tradisional menjadi mitra keuangan inklusif bagi jutaan masyarakat," ujar Selfie.

"Berdasarkan survei pada akhir 2024, Customer Satisfaction Index (CSI) Pegadaian rata-rata mencapai 92,38% dan Net Promoter Score (NPS) di atas 70, yang merupakan bukti tingginya loyalitas dari pelanggan kami," ungkap Selfie.

Pegadaian saat ini telah melayani lebih dari 20 juta pelanggan aktif di seluruh Indonesia, dengan pertumbuhan transaksi digital yang mencapai 35%. Pertumbuhan ini didorong oleh inovasi dan layanan yang berfokus pada kebutuhan nasabah.

"Aplikasi Pegadaian Digital telah menjadi game changer, mengubah perilaku pelanggan dan memungkinkan mereka melakukan berbagai transaksi secara real time—mulai dari nabung emas, cicil emas, hingga pembiayaan tanpa harus ke cabang," terang Selfie.