Buktikan Komitmen ESG, Dirut Indodana Finance Raih Penghargaan di Womenomics 2025

jpnn.com, JAKARTA - Direktur Utama Indodana Finance Mira Wibowo menerima penghargaan The Most Outstanding Women 2025 in Multifinance dalam acara Womenomics.

Penghargaan ini membuktikan komitmen Indodana Finance dalam mendukung prinsip ESG (environmental, social, governance) dalam perusahaan, terutama dukungan terhadap aspek kesetaraan gender yang termasuk ke dalam pilar sosial.

Secara umum, prinsip ESG mencakup upaya dalam mempertimbangkan, menilai, dan melaporkan kinerja perusahaan dalam tiga aspek utama.

Adapun di antaranya lingkungan (environmental), sosial (social), serta tata kelola perusahaan (governance), di samping aspek keuangan.

Inisiatif ESG dianggap sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Developments Goals (SDGs), guna mewujudkan masa depan lebih baik dan berkelanjutan.

Mira Wibowo menyatakan penghargaan yang diterimanya semata bukan atas pencapaian pribadi, tetapi hasil kerja kolektif seluruh tim.

"Bukti bahwa perempuan dapat berdaya dan membangun kepemimpinan yang strategis," kata Mira di Jakarta, baru-baru ini.

Mira menilai dengan melibatkan perempuan di tingkat kepemimpinan, perusahaan dapat menciptakan budaya kerja inklusif.