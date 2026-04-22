Buktikan Mental Tangguh, Popsivo Polwan Segel Tempat Ketiga Proliga 2026

Kamis, 23 April 2026 – 01:01 WIB
Pemain asing Popsivo Polwan, Malwina Smarzek saat melawan Jakarta Electric PLN dalam perebutan tempat ketiga Proliga 2026 seri Yogyakarta di GOR Amongrogo. Foto: Dok. PBVSI

jpnn.com, YOGYAKARTA - Tim voli putri Popsivo Polwan menyegel tempat ketiga pada ajang Proliga 2026 seusai mengalahkan Jakarta Electric PLN Mobile.

Berlaga di GOR Amongrogo, Yogyakarta, Rabu (22/4), tim asuhan Darko Dobreskov itu menang dengan skor 3-2 (19-25, 25-22, 20-25, 25-16, 15-8).

Hasil tersebut membuat Popsivo Polwan merebut tempat ketiga seusai di laga sebelumnya juga menang dengan skor 3-0 (25-20, 25-22, 25-21) dalam sistem best of three series.

Popsivo Polwan membuktikan masih punya mental tangguh, meski tertinggal dua kali terlebih dahulu sebelum akhirnya menang dalam full set.

Dengan kemenangan ini, Amalia Fajrina cum suis melanjutkan tren positif seusai di pertemuan terakhir pada seri Semarang mampu meraih kemenangan dengan skor 3-1 (21-25, 27-25, 25-19, 25-18).

Penampilan Popsivo Polwan sepanjang Proliga 2026 sejatinya kurang konsisten. Sebab, di babak reguler hanya menempati posisi keempat di bawah Gresik Phonska, Jakarta Pertamina Enduro, dan Electric PLN Mobile.

Dari 12 laga, pemilik tiga gelar juara itu hanya mampu menang sebanyak tujuh kali dan telan lima kekalahan.

Raihan peringkat ketiga sejatinya kurang apik karena pada edisi Proliga 2025, Popsivo Polwan menjadi runner up bersama pelatih Gerardo Daglio (Italia). (proliga/mcr16/jpnn)

Redaktur : Dedi Yondra
Reporter : Muhammad Naufal

