Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Dahlan Iskan

Buku Kriminalisasi

Oleh Dahlan Iskan

Rabu, 29 April 2026 – 06:14 WIB
Dahlan Iskan. Foto: dok JPNN.com

jpnn.com - Para aktivis antikorupsi akhirnya menerbitkan satu buku. Kemarin. Isinya tentang 15 direktur dan dirut BUMN yang sebenarnya tidak korupsi tapi menjadi tersangka korupsi.

Tentu itu belum termasuk nama Ibam (Ibrahim Arif) –seorang konsultan IT yang belakangan ini dibela habis-habisan oleh netizen. Utamanya setelah anak muda alumnus ITB lulusan Erasmus Mundus itu dituntut hukuman 15 tahun penjara.

Soft launching buku tersebut di Universitas Paramadina (Kampus Kuningan), Gedung Trinity Tower, Jakarta, Selasa (28/4).

Baca Juga:

Ibam di medsos telah menjadi lambang "Indonesia tidak kekurangan ahli tapi mereka tidak pernah mendapat peluang maju di negeri sendiri".

Nama-nama 15 orang itu Anda sudah kenal. Misalnya Ira Puspadewi, dirut ASDP yang dijatuhi hukuman 12 tahun. Ira dapat pembelaan yang hebat dari nitizen. Dia juga mirip Ibam. Untungnya, setelah viral luar biasa, Ira direhabilitasi oleh Presiden Prabowo Subianto.

Ada juga Karen Agustiawan, dirut yang membawa Pertamina masuk Fortune 500. Karen dibela banyak aktivis antikorupsi tapi tidak seberapa luas dapat pembelaan dari netizen. Karen belum dapat moment yang bisa menyentuh sensitivitas nurani medsos.

Baca Juga:

Ada Milawarman, dirut perusahaan batu bara Bukit Asam. Ia bela sendiri dirinya. Tidak ada suara aktivis antikorupsi. Tidak ada pembelaan dari medsos. Namanya tidak dikenal publik. Mila berjuang diam-diam. Ia sangat yakin jauh dari korupsi. Akhirnya Mila bebas murni.

Meski bebas namanya keburu hancur. Ia tidak bisa menuntut siapa-siapa atas kesalahan tuduhan itu. Ia tidak bisa minta ganti rugi atas hancur lebur nama baiknya.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Dahlan Iskan  Buku Kriminalisasi  korupsi  BUMN  Ibrahim Arif  Ibam  Ira Puspadewi   kriminalisasi  Prabowo Subianto  dirut BUMN  Disway  Disway hari ini 
JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp