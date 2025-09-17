Buku Tes Pauli Karya Founder Talentlytica Ludes Terjual di Hari Pertama, Wow

jpnn.com, JAKARTA - Founder Talentlytica, Aswin Januarsjaf meluncurkan buku berjudul “Pauli: The Will Power Test – Tanya Jawab Tes Pauli Terlengkap” pada perayaan Dies Natalis ke-64 Fakultas Psikologi Universitas Padjadjaran (UNPAD).

Buku ini mendapat sambutan tinggi dan habis terjual pada hari pertama peluncurannya.

Buku tersebut membahas secara komprehensif Tes Pauli, salah satu instrumen psikologi klasik yang masih relevan untuk dunia kerja modern.

Mulai dari proses seleksi, pengembangan talenta, hingga pengelolaan SDM berbasis data, buku ini hadir untuk menjembatani warisan ilmiah dengan praktik asesmen digital yang akurat dan efisien.

Aswin menjelaskan, ketertarikannya pada Tes Pauli sudah dimulai sejak masa kuliah. Dia bahkan menelusuri sumber asli Der Pauli Test dalam bahasa Jerman untuk memahami bahwa instrumen ini bukan sekadar deretan angka, melainkan cerminan daya tahan mental seseorang.

“Buku ini saya susun agar praktisi psikologi, HR, maupun mahasiswa dapat memahami Tes Pauli lebih dalam dan menggunakannya dalam konteks modern,” kata Aswin.

Peluncuran buku ini juga dihadiri Dr. Rismijati E. Koesma, Psikolog, dosen pembimbing Aswin 35 tahun lalu saat ia menulis skripsi tentang Tes Pauli. Ia menyampaikan apresiasinya atas konsistensi Aswin dalam meneliti hingga akhirnya mampu menghadirkan karya yang bermanfaat luas bagi praktisi.

Dari kalangan akademisi, Prof. Jenny Lukito Setiawan, Guru Besar Psikologi Konseling Universitas Ciputra, menilai buku tersebut sebagai referensi penting karena memudahkan pemahaman Tes Pauli dalam bahasa Indonesia.