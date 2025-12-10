Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Bukukan Kinerja Positif, Ekuitas Lippo General Isurance Tembus Rp 1 Triliun

Rabu, 10 Desember 2025 – 13:44 WIB
Bukukan Kinerja Positif, Ekuitas Lippo General Isurance Tembus Rp 1 Triliun - JPNN.COM
Bukukan kinerja positif, ekuitas Lippo General Isurance atau LGI menembus Rp 1 triliun. Foto dok. LGI

jpnn.com, JAKARTA - PT Lippo General Insurance Tbk (LGI) membukukan kinerja menggembirakan di tahun ini. Raihan tersebut bahkan menjadi salah satu pencapaian keuangan terbaik bagi perusahaan sepanjang 2025.

Merujuk pada laporan keuangan perseroan, hingga Oktober 2025, berdasarkan IFRS 4, LGI membukukan pendapatan sebesar Rp 3,2 triliun, laba sebelum pajak Rp 154 miliar, dan ekuitas mencapai Rp 1,015 triliun.

Sedangkan, berdasarkan IFRS 17, pendapatan perusahaan tercatat sebesar Rp 3,043 triliun, laba sebelum pajak Rp 140 miliar, dan ekuitas sebesar Rp 1,007 triliun. 

Baca Juga:

Presiden Direktur LGI, Agus Benjamin menyebutkan, bahwa kinerja keuangan tersebut merupakan pencapaian tertinggi sejak perusahaan berdiri.

"Ekuitas yang telah melampaui Rp 1 triliun menegaskan posisi keuangan perusahaan yang semakin kuat dan memberikan kapasitas underwriting lebih besar untuk menangani risiko yang kompleks," kata Presiden Direktur LGI, Agus Benjamin, Rabu (10/12).

Pencapaian ini mencerminkan fundamental keuangan LGI yang kuat, manajemen risiko yang efektif, serta keberhasilan mengimplementasikan strategi pertumbuhan di bawah naungan Hanwha Finance, yang menjadi perusahaan induk sejak 2023.

Baca Juga:

“Kinerja ini menunjukkan ketahanan perusahaan, kedisiplinan dalam underwriting, serta konsistensi dalam pertumbuhan dengan dukungan Hanwha Finance,” ujarnya.

Peringkat A– dari A.M. Best sekaligus memperkuat kredibilitas dan daya saing LGI di pasar asuransi global. Peringkat A– (Excellent) dari A.M. Best juga menunjukkan kemampuan kuat suatu perusahaan asuransi dalam memenuhi kewajiban polis dan kontraknya secara berkelanjutan. 

Bukukan kinerja positif, ekuitas Lippo General Insurance atau LGI menembus Rp 1 triliun

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Lippo  asuransi  Ekuitas Lippo General Isurance  Lippo General Insurance  LGI 
BERITA LIPPO LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp