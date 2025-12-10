Bukukan Kinerja Positif, Ekuitas Lippo General Isurance Tembus Rp 1 Triliun

jpnn.com, JAKARTA - PT Lippo General Insurance Tbk (LGI) membukukan kinerja menggembirakan di tahun ini. Raihan tersebut bahkan menjadi salah satu pencapaian keuangan terbaik bagi perusahaan sepanjang 2025.

Merujuk pada laporan keuangan perseroan, hingga Oktober 2025, berdasarkan IFRS 4, LGI membukukan pendapatan sebesar Rp 3,2 triliun, laba sebelum pajak Rp 154 miliar, dan ekuitas mencapai Rp 1,015 triliun.

Sedangkan, berdasarkan IFRS 17, pendapatan perusahaan tercatat sebesar Rp 3,043 triliun, laba sebelum pajak Rp 140 miliar, dan ekuitas sebesar Rp 1,007 triliun.

Presiden Direktur LGI, Agus Benjamin menyebutkan, bahwa kinerja keuangan tersebut merupakan pencapaian tertinggi sejak perusahaan berdiri.

"Ekuitas yang telah melampaui Rp 1 triliun menegaskan posisi keuangan perusahaan yang semakin kuat dan memberikan kapasitas underwriting lebih besar untuk menangani risiko yang kompleks," kata Presiden Direktur LGI, Agus Benjamin, Rabu (10/12).

Pencapaian ini mencerminkan fundamental keuangan LGI yang kuat, manajemen risiko yang efektif, serta keberhasilan mengimplementasikan strategi pertumbuhan di bawah naungan Hanwha Finance, yang menjadi perusahaan induk sejak 2023.

“Kinerja ini menunjukkan ketahanan perusahaan, kedisiplinan dalam underwriting, serta konsistensi dalam pertumbuhan dengan dukungan Hanwha Finance,” ujarnya.

Peringkat A– dari A.M. Best sekaligus memperkuat kredibilitas dan daya saing LGI di pasar asuransi global. Peringkat A– (Excellent) dari A.M. Best juga menunjukkan kemampuan kuat suatu perusahaan asuransi dalam memenuhi kewajiban polis dan kontraknya secara berkelanjutan.