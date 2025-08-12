Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Bukukan Prapenjualan Rp 1,2 T hingga Garap Ekowisata Rp 65 T, PIK2 Kian Mantap Menuju Ecocity

Selasa, 12 Agustus 2025 – 10:16 WIB
Bukukan Prapenjualan Rp 1,2 T hingga Garap Ekowisata Rp 65 T, PIK2 Kian Mantap Menuju Ecocity
Kawasan Pantai Indah Kapuk 2 (PIK2) dikenal memiliki sentra kuliner menarik yang menyajikan makanan dari berbagai daerah maupun mancanegara. Foto: Dok. PIK2

jpnn.com - JAKARTA - PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk (PANI) melalui semester I-2025 dengan capaian mengesankan. 

Emiten pengembang kawasan Pantai Indah Kapuk Dua (PIK 2) itu mencatatkan prapenjualan Rp 1,2 triliun.

Menurut laporan keuangan PANI untuk keterbukaan informasi publik di Bursa Efek Indonesia (BEI), perusahaan hasil kolaborasi Agung Sedayu Group dan Salim Group itu mencatatkan lonjakan penjualan 50 persen pada kuartal II dibandingkan kuartal sebelumnya.

Presiden Direktur PIK2 Sugianto Kusuma menilai kenaikan signifikan tersebut sebagai sinyal kuat kepercayaan pasar.

“Pencapaian ini menjadi sinyal positif bahwa pasar merespons baik pengembangan kami," kata Aguan dalam keterbukaan informasi BEI, Minggu (10/8/2025).

Lonjakan penjualan itu seiring dengan meningkatnya permintaan akan rumah kantor (rukan), rumah toko (ruko), small office home office (SOHO), hingga hunian premium di PIK2

Dari lonjakan angka penjualan itu, proyek Central Business District (CBD) PIK2 menyumbang Rp 451 miliar.

Portofolio komersial PANI membuahkan penjualan Rp 231 miliar dari Rukan Marina Bay, One Business Park, Bizpark PIK2, SOHO The Riverside Boulevard, Rukan Asia Afrika, Rukan Pasar, hingga Ruko Little Siam. 

Bukukan prapenjualan Rp 1,2 triliun hingga menggarap ekowisata Rp 65 triliun, PIK2 kian mantap menuju ecocity.

