Bulan Bulat

jpnn.com - Math'am Jawa Jadid, –Anda sudah tahu artinya: Resto New Jawa. Hanya satu langkah dari hotel tempat saya menginap –langkahnya Hulk.

Awalnya bukan resto itu sendiri yang menarik perhatian saya. Obrolan mereka yang makan di situlah yang memancing perhatian –ups ... mereka belum makan. Baru akan makan.

Saya juga ingin makan. Mereka pun minta saya duduk di ujung meja panjang. Di halaman terbuka depan. Lebih sejuk. Lebih lapang.

Saya pun serasa kembali muda. Mereka memang anak-anak muda. Pakaian mereka hitam-hitam tetapi dari bahan dan potongan yang modern. Atraktif. Saya akan ceritakan siapa mereka di Disway besok.

Setelah duduk barulah saya menengok ke papan nama resto itu: New Jawa –sebagai terjemahan dari bahasa Arab di foto.

"Mana Bu Dahlan?" tanya mereka.

"Beliau sedang ikut city tour," jawab saya. "Ke kebun kurma...".