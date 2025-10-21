Close Banner Apps JPNN.com
Bulan Ini Pemerintah Umumkan Diskon Tarif Transportasi Untuk Libur Nataru

Selasa, 21 Oktober 2025 – 06:00 WIB
Bulan Ini Pemerintah Umumkan Diskon Tarif Transportasi Untuk Libur Nataru - JPNN.COM
Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana memberikan keterangan pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (20/10/2025). (ANTARA/Fathur Rochman)

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana menyampaikan pemerintah akan memberikan potongan harga untuk sejumlah moda transportasi menjelang masa libur Hari Raya Natal 2025 dan tahun baru.

"Akan ada pengumuman dalam bulan ini, diskon transportasi, tol, laut, dan udara juga," kata Widiyanti di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (20/10).

Langkah itu merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mendorong pergerakan wisatawan selama periode libur akhir tahun.

Dalam kesempatan itu, Widiyanti juga menyampaikan terkait sepuluh destinasi prioritas atau “10 Bali Baru” yang masih terus dalam proses pengembangan.

"Itu masih dalam proses, kami tentu akan membuat, mendata improvement-nya, bagaimana quality tourism kami akan canangkan juga," kata dia.

Di sisi lain, Widiyanti mengatakan pihaknya juga selalu mempromosikan program desa wisata, bekerja sama dengan Kementerian lain, seperti Kementerian Perhubungan.

"Ini juga untuk meningkatkan konektivitas, jadi konektivitas itu untuk meningkatkan jumlah wisatawan yang ke 10 destinasi baru," ucapnya.

Pemerintah juga mencatat jumlah wisatawan selama 12 bulan terakhir mencapai sekitar 14,85 juta kunjungan, naik 12,3 persen dibandingkan periode sebelumnya. Destinasi yang paling banyak dikunjungi masih didominasi Bali, disusul Jakarta dan Batam.

Pemerintah segera mengumumkan diskon tarif transportasi menjelang libur Hari Raya Natal 2025 dan tahun baru.

Sumber Antara

