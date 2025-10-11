Bulan Ini Timezone Buka Empat Gerai Baru

jpnn.com, PALANGKARAYA - Timezone memperkuat eksistensinya dengan membuka empat gerai baru pada Oktober ini. Tambahan ini membuat tempat hiburan keluarga tersebut memiliki total 78 lokasi.

Empat gerai baru itu masing-masing, 1 gerai di Palangka Raya, 2 gerai baru di Jakarta, dan 1 gerai baru di Makassar. Pembukaan ini menjadi salah satu perayaan komitmen Timezone selama 30 tahun di Indonesia.

"Ini untuk menjawab makin banyaknya masyarakat yang butuh wahana hiburan," kata CEO TEEG Indonesia, Naveen H, Sabtu (11/10).

Timezone Duta Mall Palangka memiliki luas 2,352 m2 di Duta Mall Palangka Raya. Hal ini menandai debut baru Timezone di Kalimantan Tengah.

Untuk di Jakarta, ada Timezone Tokyo Hub, di Pantai Indah Kapuk 2, memiliki luas sebesar 1.028 m2. Juga gerai di Timezone Mal Taman Anggrek yang beroperasi mulai 17 Oktober 2025 dengan luas 1.669 m2.

Timezone juga akan membuka venue terbarunya seluas 1.079 meter persegi di Trans Studio Mall (TSM) Makassar, salah satu pusat perbelanjaan dan hiburan terbesar di kawasan Indonesia Timur pada 25 Oktober 2025.

"Pembukaan ini menandai langkah lanjutan ekspansi Timezone di wilayah Makassar," lanjut Naveen.

Di dalam venue ini, pengunjung akan menemukan 92 permainan terbaru, termasuk Social Bowling, Animal Kaiser+, dan beragam permainan VR yang membawa pengunjung jelajahi dunia digital.