Bulan K3 Nasional, BKI Gelar HSE Strategic Briefing 2026

jpnn.com, JAKARTA - PT Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) menggelar HSE Strategic Briefing 2026 secara daring sebagai pembuka rangkaian kegiatan peringatan Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Nasional yang berlangsung setiap 12 Januari hingga 12 Februari.

Kegiatan yang digelar melalui Zoom Meeting tersebut diikuti seluruh pegawai dan diisi dengan arahan Direktur Utama BKI, R. Benny Susanto, mengenai arah kebijakan keselamatan kerja 2026.

Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya BKI memastikan keselamatan dan kesehatan kerja diterapkan secara konsisten, terutama dalam mendukung pelayanan publik di sektor maritim yang aman dan andal.

Melalui tema “Safety Culture: Beyond Compliance, It’s Our Character”, BKI menegaskan bahwa keselamatan kerja bukan hanya kewajiban prosedural, tetapi bagian dari nilai dan perilaku sehari-hari.

Pendekatan ini dinilai penting untuk menjaga keberlanjutan layanan dan melindungi sumber daya manusia sebagai aset utama perusahaan, sekaligus mendukung terciptanya lingkungan kerja yang aman, sehat, dan berkelanjutan.

Benny menekankan bahwa budaya keselamatan harus tercermin dalam tindakan nyata, bukan sekadar slogan.

“Saya ingin menekankan kembali komitmen kita terhadap budaya keselamatan. Budaya bukan sekadar tulisan di dinding, tetapi tercermin dari apa yang kita lakukan setiap hari, termasuk saat tidak ada yang melihat,” ujar Benny.

Dia juga mengingatkan peran pimpinan dalam memastikan kesiapan fisik dan mental seluruh anggota tim, terutama dalam mencegah risiko kerja akibat kelelahan atau kondisi kesehatan yang tidak prima.