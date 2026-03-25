Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Kriminal

Bule Belanda Tewas Dibunuh

Rabu, 25 Maret 2026 – 10:44 WIB
Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Badung melakukan olah tempat kejadian perkara kasus kematian seorang warga negara Belanda yang ditusuk oleh dua orang tak dikenal di Villa Amira No.1, Banjar Anyar Kelod, Kerobokan, Kuta Utara, Kabupaten Badung, pada Senin (23/3/2026) malam. ANTARA/HO-Humas Polres Badung

jpnn.com, BADUNG - Polisi mengungkap kematian seorang warga negara asing (WNA) asal Belanda yang meninggal dunia di kawasan Kuta Utara oleh dua orang yang tidak dikenal di Badung, Bali.

Pejabat Sementara Kasubsipenmas Sihumas Polres Badung Aiptu Ni Nyoman Ayu Inastuti di Badung, Selasa menjelaskan korban berinisial RP (49) diduga menjadi korban penusukan oleh dua orang tak dikenal di Villa Amira No.1, Banjar Anyar Kelod, Kerobokan, Kuta Utara, Kabupaten Badung, pada Senin (23/3) malam.

“Korban mengalami sejumlah luka terbuka akibat senjata tajam di beberapa bagian tubuh, dan dinyatakan meninggal dunia setelah sempat mendapatkan penanganan medis,” ujarnya.

Baca Juga:

Aiptu Ayu menjelaskan peristiwa bermula sekitar pukul 22.00 Wita saat korban bersama seorang saksi perempuan berjalan menuju villa. 

Saat tiba di lokasi, saksi melihat dua orang pria berboncengan menggunakan sepeda motor matic berwarna hitam dengan gerak-gerik mencurigakan.

Tak lama kemudian, kedua pelaku berbalik arah dan langsung menyerang korban menggunakan senjata tajam.

Baca Juga:

Saksi yang panik sempat lari untuk menyelamatkan diri.

Setelah pelaku melarikan diri, saksi mendekati korban yang telah bersimbah darah dan segera meminta bantuan. 

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Belanda  Dibunuh  pembunuhan  Bule 
BERITA BELANDA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp