Bule Belanda Tewas Dibunuh

jpnn.com, BADUNG - Polisi mengungkap kematian seorang warga negara asing (WNA) asal Belanda yang meninggal dunia di kawasan Kuta Utara oleh dua orang yang tidak dikenal di Badung, Bali.

Pejabat Sementara Kasubsipenmas Sihumas Polres Badung Aiptu Ni Nyoman Ayu Inastuti di Badung, Selasa menjelaskan korban berinisial RP (49) diduga menjadi korban penusukan oleh dua orang tak dikenal di Villa Amira No.1, Banjar Anyar Kelod, Kerobokan, Kuta Utara, Kabupaten Badung, pada Senin (23/3) malam.

“Korban mengalami sejumlah luka terbuka akibat senjata tajam di beberapa bagian tubuh, dan dinyatakan meninggal dunia setelah sempat mendapatkan penanganan medis,” ujarnya.

Aiptu Ayu menjelaskan peristiwa bermula sekitar pukul 22.00 Wita saat korban bersama seorang saksi perempuan berjalan menuju villa.

Saat tiba di lokasi, saksi melihat dua orang pria berboncengan menggunakan sepeda motor matic berwarna hitam dengan gerak-gerik mencurigakan.

Tak lama kemudian, kedua pelaku berbalik arah dan langsung menyerang korban menggunakan senjata tajam.

Saksi yang panik sempat lari untuk menyelamatkan diri.

Setelah pelaku melarikan diri, saksi mendekati korban yang telah bersimbah darah dan segera meminta bantuan.