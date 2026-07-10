Bule Rusia Diculik di Kuta Selatan, Disekap dan Dianiaya Hampir 30 Jam

jpnn.com - Tim Kepolisian Daerah (Polda) Bali mengungkap kasus seorang warga negara asing (WNA) asal Rusia berinisial AI menjadi korban penculikan di kawasan Kuta Selatan, Kabupaten Badung.

Kabid Humas Polda Bali Kombes Ariasandy menyebut korban diduga disekap dan dianiaya selama hampir 30 jam sebelum akhirnya dilepaskan.

Hingga kini polisi masih memburu para pelaku penculikan dan penyekapan bule Rusia tersebut.

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Menurut Kombes Ariasandy, peristiwa itu terjadi pada Kamis (2/7) sekitar pukul 21.35 Wita.

Saat itu korban baru pulang dari Restoran Hedonist menuju tempat tinggalnya di Villa di Desa Pecatu.

Aryasandi menjelaskan dalam perjalanan, korban diadang sebuah mobil Nissan Serena berwarna hitam.

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Dua orang pelaku yang mengenakan penutup wajah kemudian menyergap korban, memborgol tangannya menggunakan borgol plastik, menutup kepalanya, dan memaksanya masuk ke dalam mobil.

Korban selanjutnya dibawa ke sebuah bangunan yang diduga menjadi lokasi penyekapan.