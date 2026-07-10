Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com
Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Instagram JPNN.com TikTok JPNN.com Threads JPNN.com Flipboard JPNN.com Youtube
JPNN.com - Kriminal

Bule Rusia Diculik di Kuta Selatan, Disekap dan Dianiaya Hampir 30 Jam

Jumat, 10 Juli 2026 – 08:16 WIB
Bule Rusia Diculik di Kuta Selatan, Disekap dan Dianiaya Hampir 30 Jam - JPNN.COM
Kabid Humas Polda Bali Kombes Ariasandy memberikan keterangan kepada wartawan terkait pengungkapan kasus penculikan yang menimpa seorang WNA Rusia saat ditemui di Mapolda Bali, Denpasar, Kamis (9/7/2026). ANTARA/Rolandus Nampu

jpnn.com - Tim Kepolisian Daerah (Polda) Bali mengungkap kasus seorang warga negara asing (WNA) asal Rusia berinisial AI menjadi korban penculikan di kawasan Kuta Selatan, Kabupaten Badung.

Kabid Humas Polda Bali Kombes Ariasandy menyebut korban diduga disekap dan dianiaya selama hampir 30 jam sebelum akhirnya dilepaskan.

Hingga kini polisi masih memburu para pelaku penculikan dan penyekapan bule Rusia tersebut.

Baca Juga:

Menurut Kombes Ariasandy, peristiwa itu terjadi pada Kamis (2/7) sekitar pukul 21.35 Wita.

Saat itu korban baru pulang dari Restoran Hedonist menuju tempat tinggalnya di Villa di Desa Pecatu.

Aryasandi menjelaskan dalam perjalanan, korban diadang sebuah mobil Nissan Serena berwarna hitam.

Baca Juga:

Dua orang pelaku yang mengenakan penutup wajah kemudian menyergap korban, memborgol tangannya menggunakan borgol plastik, menutup kepalanya, dan memaksanya masuk ke dalam mobil.

Korban selanjutnya dibawa ke sebuah bangunan yang diduga menjadi lokasi penyekapan.

Bali mengungkap seorang bule Rusia berinisial AI menjadi korban penculikan di kawasan Kuta Selatan. Disekap dan dianiaya hampir 30 jam, lalu dilepas.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Bule Rusia  Diculik  Dianiaya  Penculikan  Kuta Selatan  Polda Bali  aset kripto 
BERITA BULE RUSIA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp