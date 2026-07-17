Bule Singapura Pembunuh Wanita di Denpasar Ditangkap, Ini Motif Pelaku

jpnn.com, DENPASAR - Petugas kepolisian meringkus pria warga negara Singapura MZ (25 tahun), pembunuh perempuan WNI berinisial AS di Denpasar Selatan, Bali.

Wakapolresta Denpasar AKBP I Ketut Widiarta menjelaskan korban diperkirakan meninggal pada Jumat (10/7) sekitar pukul 04.00 Wita setelah terlibat cekcok dengan pelaku yang merupakan kekasihnya.

Widiarta mengungkap motif MZ membunuh AS.

"Menurut hasil penyelidikan, pertengkaran dipicu karena korban meminta mengakhiri hubungan. Pelaku yang tidak menerima keputusan tersebut kemudian mencekik korban hingga meninggal dunia," katanya dalam konferensi pers di Denpasar, Kamis.

Jenazah korban baru ditemukan pada Rabu (15/7) sekitar pukul 19.00 Wita setelah adik korban berinisial RAS mendatangi kamar kos karena tidak dapat menghubungi korban selama hampir sepekan. Setibanya di lokasi, saksi mencium bau menyengat dari dalam kamar.

Ketut menjelaskan saat masuk ke kamar, saksi menemukan korban telah meninggal dunia dalam kondisi tertutup selimut dan ditutupi sejumlah boneka yang berserakan di atas tubuhnya.

Saksi kemudian menemui pelaku yang masih berada di sekitar lokasi. Menyadari keberadaan saksi, pelaku langsung melarikan diri menggunakan sepeda motor sebelum akhirnya kejadian tersebut dilaporkan kepada warga dan pihak kepolisian.

Menerima laporan, Satreskrim Polresta Denpasar bersama Unit Reskrim Polsek Denpasar Selatan yang dibantu Ditreskrimum Polda Bali segera melakukan olah tempat kejadian perkara dan memburu pelaku berdasarkan informasi yang diperoleh di lapangan.