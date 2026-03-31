Bulgaria Masih Jadi Mimpi Buruk Timnas Indonesia Sejak 1959

Selasa, 31 Maret 2026 – 07:54 WIB
Bulgaria Masih Jadi Mimpi Buruk Timnas Indonesia Sejak 1959 - JPNN.COM
Duel Timnas Indonesia (jersei merah) vs Bulgaria (jersei putih) pada final FIFA Series 2026. Foto : Ricardo/JPNN.com.

jpnn.com - Timnas Indonesia kembali harus mengakui keunggulan Bulgaria setelah takluk 0-1 pada partai final FIFA Series 2026, Senin (30/3/2026) malam.

Hasil ini sekaligus memperpanjang catatan negatif Skuad Garuda setiap kali berhadapan dengan tim berjuluk The Lions tersebut.

Gol tunggal Bulgaria dicetak Marin Petkov melalui titik penalti pada menit ke-37.

Kekalahan ini menambah panjang daftar pertemuan Indonesia kontra Bulgaria yang belum pernah berakhir dengan kemenangan bagi Skuad Garuda.

Dari tiga laga yang sudah dilakoni, Timnas Indonesia hanya mampu sekali menahan imbang Bulgaria, sementara dua laga lainnya berujung kekalahan.

Pertemuan pertama kedua tim terjadi pada 21 Januari 1959 di Stadion Ikada, yang kini dikenal sebagai kawasan Lapangan Banteng.

Saat itu, Indonesia mampu menahan Bulgaria dengan skor kacamata.

Namun, hasil berbeda terjadi pada pertemuan berikutnya. Pada 4 Februari 1973, Indonesia harus menyerah telak 0-4 saat menjamu Bulgaria di Stadion Gelora Bung Karno.

Dari 1959 hingga sekarang, Bulgaria masih menjadi mimpi buruk bagi Timnas Indonesia.

