Bulgaria Masih Jadi Mimpi Buruk Timnas Indonesia Sejak 1959

jpnn.com - Timnas Indonesia kembali harus mengakui keunggulan Bulgaria setelah takluk 0-1 pada partai final FIFA Series 2026, Senin (30/3/2026) malam.

Hasil ini sekaligus memperpanjang catatan negatif Skuad Garuda setiap kali berhadapan dengan tim berjuluk The Lions tersebut.

Gol tunggal Bulgaria dicetak Marin Petkov melalui titik penalti pada menit ke-37.

Baca Juga: Timnas Indonesia Menemukan 4 Pemain Penting Untuk Piala ASEAN 2026

Kekalahan ini menambah panjang daftar pertemuan Indonesia kontra Bulgaria yang belum pernah berakhir dengan kemenangan bagi Skuad Garuda.

Dari tiga laga yang sudah dilakoni, Timnas Indonesia hanya mampu sekali menahan imbang Bulgaria, sementara dua laga lainnya berujung kekalahan.

Pertemuan pertama kedua tim terjadi pada 21 Januari 1959 di Stadion Ikada, yang kini dikenal sebagai kawasan Lapangan Banteng.

Saat itu, Indonesia mampu menahan Bulgaria dengan skor kacamata.

Namun, hasil berbeda terjadi pada pertemuan berikutnya. Pada 4 Februari 1973, Indonesia harus menyerah telak 0-4 saat menjamu Bulgaria di Stadion Gelora Bung Karno.