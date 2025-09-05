Bulgaria vs Spanyol: Tampil Dominan, La Roja Menang Telak 3-0

jpnn.com - JAKARTA - Laga Bulgaria vs Spanyol pada pertandingan Grup E Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Eropa di Stadion Vasil Levski, Sofia, Jumat dini hari WIB berakhir dengan kemenangan telak La Roja 3-0.

Kemenangan Spanyol atas Bulgaria pada pertandingan ini hadir berkat gol yang dicetak oleh Mikel Oyarzabal, Marc Cucurella dan Mikel Merino, demikian catatan UEFA.

Berkat kemenangan ini, Spanyol naik ke peringkat pertama klasemen sementara Grup E Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Eropa dengan tiga poin dari satu laga, sedangkan Bulgaria berada di posisi juru kunci tanpa poin.

Secara statistik Spanyol unggul dibanding Bulgaria dengan memiliki 79 persen penguasaan bola dan melepaskan 24 tendangan yang 12 di antaranya tepat sasaran.

Spanyol langsung memperagakan permainan menyerang ketika laga dimulai dan berhasil unggul cepat pada menit lima melalui gol yang dicetak Mikel Oyarzabal. Skor berubah menjadi 1-0.

Oyarzabal memiliki peluang untuk mencetak gol kedua pada pertandingan, namun kali ini tendangannya masih dapat digagalkan oleh kiper Bulgaria Svetoslav Vutsov.

Bulgaria berbalik memberikan ancaman melalui tendangan yang dilepaskan oleh Radoslav Kirilov, akan tetapi bola masih membentur tiang kanan gawang Spanyol.

Spanyol berhasil menggandakan keunggulan menjadi 2-0 melalui gol yang dicetak oleh Marc Cucurella yang tendangannya tak dapat dijangkau Vutsov pada menit 30.