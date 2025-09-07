Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi - Makro

BULOG Ajak Awak Media Lihat Langsung Proses Pemeliharaan Beras, Wujud Transparansi

Minggu, 07 September 2025 – 08:55 WIB
Perum Bulog mengundang awak media nasional untuk meninjau secara langsung proses perawatan dan pemeliharaan beras di Gudang dan Sentra Pengolahan Beras BULOG Sunter, Jakarta Utara. Foto: Dokumentasi Bulog

jpnn.com, JAKARTA UTARA - Perum BULOG berinisiatif mengundang awak media nasional untuk meninjau secara langsung proses perawatan dan pemeliharaan beras.

Peninjauan dilakukan ke Gudang dan Sentra Pengolahan Beras BULOG Sunter, Jakarta Utara.

Tujuan utama kegiatan tersebut agar awak media dapat menjelaskan secara detail proses perawatan dan pemeliharaan beras kepada publik nasional sesuai komitmen BULOG dalam menjaga kualitas beras dengan baik di gudang hingga disalurken kepada masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, Direktur Utama Perum BULOG Ahmad Rizal Ramdhani menyampaikan jajarannya secara konsisten melaksanakan pemeriksaan beras mulai dari harian, mingguan, bulanan hingga triwulanan.

Proses ini dilakukan untuk menjaga kualitas beras agar tetap baik sepanjang penyimpanan di gudang BULOG.

"Dengan adanya perawatan yang ketat, BULOG ingin memastikan masyarakat memperoleh beras yang sehat dan layak konsumsi," kata Rizal.

