JPNN.com - Ekonomi

BULOG akan Dapat Reward Kenaikan Margin Fee atas Kinerjanya Dukung Swasembada Pangan

Senin, 29 Desember 2025 – 21:51 WIB
BULOG akan Dapat Reward Kenaikan Margin Fee atas Kinerjanya Dukung Swasembada Pangan
Direktur Utama Perum BULOG Letjen TNI (Purn) Ahmad Rizal Ramdhani saat mengikuti Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan. Foto: Dokunentasi Bulog

jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah mulai membahas pemberian reward kepada Perum BULOG atas keberhasilan melaksanakan penugasan penyerapan hasil panen gabah beras petani nasional yang telah mencapai lebih dari 3 juta ton setara beras.

Pembahasan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat peran BULOG dalam mendukung swasembada pangan nasional tahun 2025.

Pembahasan tersebut dilakukan dalam Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan.

Dalam Rakortas, pemerintah akan melanjutkan proses usulan reward ini ke tahapan berikutnya sesuai dengan ketentuan.

Salah satu pokok pembahasan dalam Rakortas adalah usulan penyesuaian margin fee penugasan BULOG.

Skema margin fee yang selama ini sebesar Rp 50 per kilogram sejak tahun 2014, diusulkan untuk disesuaikan menjadi sebesar 10 persen dari kuantum biaya pengadaan setara beras.

Usulan ini dipandang sebagai langkah suportif atas beban penugasan publik kepada BULOG yang terus meningkat.





