JPNN.com - Ekonomi - Makro

BULOG Apresiasi Dukungan Pemkab Sidoarjo Terhadap Penyaluran Beras SPHP

Kamis, 04 September 2025 – 17:22 WIB
BULOG Apresiasi Dukungan Pemkab Sidoarjo Terhadap Penyaluran Beras SPHP
Bupati Sidoarjo Subandi bersama Wakil Bupati Sidoarjo Mimik Idayana ikut membagikan beras SPHP kepada komunitas ojol dan warga sekitar. Foto: Dokumentasi BULOG

jpnn.com, SIDOARJO - Perum BULOG menyampaikan apresiasi mendalam atas dukungan dari berbagai pihak, salah satunya dukungan dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo terhadap pendistribusian beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).

Hal ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian pemerintah terhadap stabilisasi harga pangan.

Untuk dikethaui, Pemkab Sidoarjo mendorong seluruh aparatur sipil negara (ASN)-nya untuk meramaikan dan membeli beras SPHP yang disalurkan melalui kegiatan Gerakan Pangan Murah (GPM).



Kegiatan tersebut dilaksanakan BULOG Kantor Cabang Surabaya di Pendopo Delta Wibawa pada 4, 8, 9 dan 10 September 2025.

GPM ini dilakukan sebagai pelayanan kepada para ASN Pemkab Sidoarjo dan warga sekitar.

ASN Pemkab Sidoarjo dan warga sekitar dapat memperoleh beras SPHP dengan harga terjangkau Rp 60 ribu per kemasan 5 kilogram (di bawah harga eceran tertinggi yang berlaku).



Perum BULOG menyampaikan apresiasi dukungan Pemkab Sidoarjo terhadap penyaluran beras SPHP

TAGS   Bulog  Pemkab Sidoarjo  beras sphp  Harga Pangan  gerakan pangan murah  pangan  ASN  ojek online  Ahmad Rizal Ramdhani 
